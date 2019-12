Befana a Vicopisano

Tante le iniziative in occasione dell'Epifania, il 5 e il 6 gennaio, nel territorio di Vicopisano, per concludere in bellezza il periodo delle festività. Domenica 5, dalle 15.00, nella sede del CIF- Centro Italiano Femminile a San Giovanni alla Vena, in Piazza della Repubblica 20, appuntamento per i bambini e le bambine con 'Aspettando la Befana': giochi, merenda e le tradizionali calze per un pomeriggio spensierato e divertente.

Sempre il 5, dalle 17.30, a San Giovanni alla Vena torna l'antica tradizione dei Befanotti e del cantar Befana casa per casa. Giovani in Vena e Salotto di Pampa, in collaborazione con la delegazione locale della Croce Rossa, invitano genitori, bambini e bambine a scendere per strada vestiti da Befanotti e ad aprire le porte di casa. Le offerte raccolte saranno devolute, in memoria di Ottavia Parisi, purtroppo recentemente e prematuramente scomparsa, all'Associazione Senologica Internazionale Onlus, sezione di Pisa. Grazie alla Croce Rossa è possibile anche ricevere la visita della Befana a casa propria, per informazioni e prenotazioni: 338/4550486, Anna, offerta libera per l'acquisto di attrezzature per la trasformazione della jeep in mezzo di soccorso. Per finire la giornata in musica, domenica 5, alle 21.30 nella chiesa di Lugnano concerto organizzato dal Piccolo Coro di Lugnano e Cucigliana con esibizione di vari cori. A seguire un piccolo rinfresco.

Lunedì 6, dalle 15.00, Festa della Befana nei locali della comunità socio-culturale Hub22 di Caprona (ex scuola elementare), organizzata dalla comunità stessa. Nel pomeriggio del 6, 18.00, al Teatro di Via Verdi di Vicopisano, "invasione delle Befana Sisters", musica, canzoni, spettacolo, intrattenimento e divertimento con LeDueDiNotte, Teatrocoro e Kantiere/Gruppo di Cantanti Lavoratori. A volte la Befana non vien di notte da sola, viene in compagnia e soprattutto sa cantare e suonare molto bene. Tutti gli eventi del 5 e del 6 per la Befana sono gratuiti.