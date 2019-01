'Befana al Nido!' con la Magistratura San Michele

Sabato 5 gennaio dalle 20 in poi presso la Palestra delle Aquile sarà offerto un rinfresco per il tradizionale arrivo della Befana, che come ogni anno regalerà una calza ai bambini (grandi e piccini). L'invito è aperto a tutta la cittadinanza, in via Palestro. Fra le attività ci sarà la pentolaccia, da bere e mangiare per tutti, fra cui un panettone record da 10 chili.

Domenica mattina poi le Aquile andranno a donare una calza ai bambini ricoverati in Pediatria.