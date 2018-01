A San Zeno la Befana arriva prima di tutti

Al Centro Polivalente San Zeno la Befana arriva prima di tutti il 4 gennaio alle ore 16 con una festa organizzata in modo congiunto dai bambini della ludoteca musicale La Kalimba e dai frequentatori del centro anziani.

Il Centro Polivalente di via San Zeno 17, gestito da UISP, non è nuovo ad iniziative di carattere intergenerazionale, essendo nato nel novembre del 2016, su mandato della Società della Salute della Zona Pisana, proprio per favorire l'incontro tra bambini, famiglie e anziani.

La Befana, figura centrale delle tradizioni toscane, saluterà quindi il centro sociale, riceverà i biglietti creati dai bambini, porterà dei dolcetti e assisterà al gioco della 'Pentolaccia', con i nonni che faranno da guida ai bambini nei tentativi di colpire i sacchi con i premi.

La partecipazione alla festa e ai laboratori è gratuita.