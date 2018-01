La Befana per i piccoli pazienti dell'ospedale Santa Chiara

Come di consueto, anche per il 2018, per i piccoli degenti della Clinica pediatrica dell’Aoup arriverà la Befana con i doni. L’appuntamento è per domani, sabato 6 gennaio, all’interno della Clinica all’ospedale Santa Chiara, dalle 10.30 in poi, quando si susseguiranno una serie di iniziative fra cui anche l’arrivo della Befana aziendale. Sarà presente un rappresentante della Direzione aziendale e lo staff sanitario.