La Befana arriva a Tirrenia

Sabato 6 gennaio per l’Epifania a Tirrenia, alle ore 14.30, arriverà la Befana in piazza Belvedere (in caso di pioggia l’evento si svolgerà alla Stazioncina Cafè in piazza dei Fiori) per la distribuzione delle calze e domenica 7 gennaio nell’area del Bar La Loggia sempre per i bambini (età 5-10).

È prevista animazione dalle ore 15. L'appuntamento si concluderà alle ore 17 con una speciale merenda.

Le manifestazioni si tengono nell’ambito del programma invernale di 'Marenia – Non solo mare', con il contributo assegnato alla Pro Loco Litorale dal Comune di Pisa.