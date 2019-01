Befana a Vicopisano: tutti gli eventi

Sabato 5 gennaio a San Giovanni alla Vena sarà festa per i bambini e le bambine, per tutto il pomeriggio, con la Befana. Prima nella sede del Cif di Vicopisano, in Piazza della Repubblica, con 'Aspettando la Befana!' giochi e musica, l'arrivo della Befana che distribuisce le calze a tutti i bambini, la merenda e l'animazione con Alex e martina.

Poi, dalle 18.30 alle 20, ritorna l'antica usana paesana di San Giovanni alla Vena dei Befanotti, a cura del Comitato Giovani in Vena. Tutti i bambini e le bambine possono partecipare, travestendosi da Befanotti e andando di casa in casa a chiedere piccoli doni e dolcetti: tutte le informazioni e il testo della canzone della Befana da cantare sul sito del comune. Durante la serata, inoltre, un gruppo di Befanotti adulti di Giovani in Vena passerà nelle case per raccogliere offerte a favore della popolazione colpita dall'incendio del Monte Pisano di fine settembre 2018.

Sempre sabato 5 gennaio saggio di danza di Cultur'art'n'dance al Teatro di via Verdi, alle 21 mentre alle 21.30, nella chiesa dei SS. Quirico e Giulitta, Concerto 'Befana in Musica' con il Piccolo Coro di Lugnano e Cucigliana. Tutte le iniziative sono gratuite.