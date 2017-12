'La bella lavanderina' per l'Epifania al Teatro di Cascina

'La Befana vien di pomeriggio' alla Città del Teatro di Cascina, con 'La bella lavanderina', ideata e portata in scena da Daniela Gattorno, in programma sabato 6 gennaio, alle ore 17:00. E’ l’antica canzoncina che tutti conoscono a fare da sottofondo alla storia di Serafina, una lavandaia maldestra e un po’ pasticciona ma innamoratissima del suo lavoro che considera un vero e proprio tesoro. Tra grandi tinozze di acqua saponata, Serafina immerge il suo bucato, ma ad ogni indumento si lega una storia, una filastrocca o una canzone. Sono sette i colori che caratterizzano i protagonisti delle storie che pian piano troveranno posto sulla corda del bucato per asciugarsi, diventando un allegro carosello variopinto. Un vero e proprio arcobaleno che si rincorrerà tra mille bolle di sapone.

La Contrada – Teatro Stabile di Trieste

Spettacolo di Teatro Circo

Fascia d’età dai 2 ai 7 anni

Durata 40/45 min

Info biglietti: biglietteria@lacittadelteatro. it - T. +39 345 8212494