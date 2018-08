Torna a Ferragosto 'E' bello giocare'

Continuano per tutto agosto gli appuntamenti che animano l'estate dell'Uisp Village. Momento di punta sarà, mercoledì 15, la sesta edizione di 'E' bello giocare' la serie di giochi a premi e gratuiti per tutti, adulti e bambini.

Un modo di divertirsi che faccia esprimere liberamente i più piccoli e tornare bambini i più grandi, con giochi semplici da riscoprire e capaci di coinvolgere tutti, dai 3 anni ai 'meno giovani', per un Ferragosto di vacanza anche per chi resta sul nostro litorale.

Altro appuntamento è l'incontro 'Lo sport come allenamento alla vita' con la psicologa dello sport e psicoterapeuta Isabella Gasperini. La linea di campo tra gioco e stress per il bambino è sottile, quanto quella tra il buon genitore che si limita a far capire l'importanza formativa della disciplina e dell'impegno e quello che invece invade, soffoca, s'arrabbia, giustifica, pretende.

Questo il tema di grande attualità che verrà affrontato venerdì 17 dalle ore 18 sempre all'Uisp Village. Introduce la serata Isabella Tamburini, tutor spirtivo-scolastico del Livorno calcio. Conduce la serata Samuele Tofani, giornalista redazione Calciopiù Toscana.