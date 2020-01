Benedizione degli animali a San Rossore

A San Rossore si rinnova il rito della Benedizione degli Animali: appuntamento domenica 26 gennaio alle 12.30 davanti alla Sterpaia. Tutti possono partecipare portando i propri animali: cani, gatti, cavalli, pesci rossi. L'evento è preceduto dalla cavalcata di Sant'Antonio, partenza alle 9.30 con arrivo al mare e ritorno, disponibili anche posti in carrozza (costo 10 euro, info e prenotazioni a al 330206235, San Rossore in carrozza).

Dalle 9 alle 14, sempre nella zona della Sterpaia, dimostrazione di mascalcia con Stefano Falaschi, della Società Italiana Maniscalchi, che insieme ai suoi allievi mostrerà come si forgiano i ferri di cavallo; nel '96 San Rossore fu il primo Parco in Italia ad avviare corsi di formazione professionale per maniscalchi, per mantenere questa antica tradizione.­