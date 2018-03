Benedizione dei mezzi e festa vintage a San Giovanni alla Vena

Si arricchisce di novità e di iniziative la tradizionale Benedizione dei mezzi, con ingresso gratuito, organizzata dall'associazione Giovani in Vena a San Giovanni alla Vena, con il patrocinio del Comune di Vicopisano, domenica 8 aprile a partire dalle 10.00. Saranno premiati coloro che parteciperanno in abiti vintage degli Anni Cinquanta e Sessanta.



A partire dalle 10.00 iscrizione gratuita dei mezzi d’epoca e delle moto nuove, dalle ore 11.00 visita al Rolando Bar Museum, originale degli anni Cinquanta e brindisi di benvenuto agli iscritti offerto dalla Famiglia Bernardini. Alle 12.00 il momento clou con la benedizione dei mezzi e a seguire giro turistico su strada.

Alle 13.00 pranzo per il Castellare, parte del ricavato sarà devoluto a favore della ricostruzione del chiesino (prenotazione obbligatoria ai seguenti numeri: 392/2179552 e 328/9093104).

Alle 15.00 giochi di una volta per bambini.

Dalle 15.00 alle 18.00 concerto swing e balli di coppia con 'Hot notes band', dj 'Don Peppone' e la scuola di ballo 'Jazz Road'. Alle 16.30 'Primo Memorial Vanarelli', concorso eleganza auto e moto d’epoca.

Alle 17.00 premiazione del costume vintage più originale.



Contestualmente alla manifestazione, dalle 10.00 alle 18.00: 'Insieme per il Castellare', mostra fotografica organizzata dal Fotoclub Vicopisano nella ex scuola elementare di San Giovanni alla Vena, Vicoretrò, esposizione in Piazza della Repubblica di retrocomputer perfettamente funzionanti. L'esposizione dei mezzi d'epoca si protrarrà per tutta la giornata.



L'associazione Giovani in vena per l'organizzazione si è avvalsa della preziosa collaborazione del Mercatino del Collezionismo di Vicopisano, della Festa Medievale di Vicopisano, di Futura Enrico Ghezzani, di Vicoretrò, del Comitato Castellare, del Fotoclub di Vicopisano e della Croce Rossa di San Giovanni.