Benefit Day per il Monte Pisano

In arrivo il Benefit Day, evento benefico in programma sabato 8 e domenica 9 giugno in piazza della Repubblica di Vicopisano, località San Giovanni alla Vena.

L'appuntamento è nato in collaborazione con la Magistratura di Calci, la Croce Rossa di San Giovanni alla Vena e l'associazione Jeiko Road House che ha come scopo la raccolta fondi per la rinascita del Monte Pisano.

Il Benefit Day sarà un occasione di ritrovo per motociclisti e appassionati di auto di tutti i generi.

Due giorni ricchi di eventi che vedranno sabato 8 giugno sul palco una delle prime ed apprezzate tribute band dei Negramaro in Italia gli 'Store 69', a seguire il Vida Loca Road Bar, caratteristico bus in stile inglese chiuderà la serata con musica disco fino a tarda serata.

Domenica l'evento continua con ritrovo di bikers al mattino, pranzo in piazza della Repubblica, Cars Show nel pomeriggio e cena con musica dal vivo per chiudere questi due giorni di beneficenza.