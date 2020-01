'Bepi' per la prima del teatro 'Garbato' a Molina di Quosa

Si chiama “Bepi” ed è il primo spettacolo della rassegna di teatro “garbato” proposta dall’associazione Molina mon amour. “Vita, fisime e batticuori” del pittore (e arsellaio) marinese saranno raccontate con le parole e la musica di due grande protagonisti del mondo artistico pisano: l’attore Marco Azzurrini, che condivide con Molina mon amour la direzione artistica della rassegna, e il musicista Francesco Bottai.

L’appuntamento è per sabato 25 gennaio al civico 26 di piazza Martiri della Romagna: si parte alle 20.15 con il buffet, mentre alle 21.30 è previsto l’inizio dello spettacolo. Prenotazione obbligatoria: 3791913131.

La rassegna di teatro “garbato” propone altre tre date.

- 29 febbraio. “Die Panne”, di Friederich Dürrenmatt. Con Valentina Bischi, Francesca Sardella e Angelo Lazos.

- 28 marzo. “Da zero a mille, o della memoria dannata di Pisa”. Di e con Paolo Giommarelli e Sergio Costanzo. Regia di Paolo Giommarelli.

- 3 maggio. “Piantate in terra come un faggio o una croce”. La vita di Caterina da Siena e Beatrice di Pian degli Ontani. Di e con Elisabetta Salvatori. Al violino, Matteo Ceramelli. Quest’ultimo spettacolo avrà luogo alla pieve di Pugnano.





