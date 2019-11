La protagonista dello spettacolo non vi apparirà certo come un personaggio edificante: un po’ avida, un po’ ingenua, Doris vive di espedienti e trova nel sostegno delle donne che incontra (ma soprattutto in quello degli uomini) il modo di farsi strada nella Germania degli anni Venti.

La narrazione dei suoi molteplici incontri diventa la storia della sua intera esistenza ma anche, ci auguriamo, il simbolo della precarietà della vita di ognuno. Sballottata ora qua ora là come una piuma nel vento, Doris (strano incrocio tra uno struggente Buster Keaton e la ragazza miope di “Come sposare un milionario”) si macchia del peccato più simpatico di tutti,la leggerezza, inseguendo fino alla fine la chimera di “un uomo che possa salvarla”, con esiti brillanti, comici, tragici, o addirittura grotteschi.

Tuttavia Doris arriverà vostro malgrado a sembrarvi quasi una femminista. Nel frattempo, di fronte ai vostri occhi si materializzerà un’affascinante galleria di ritratti umani, un fantastico serraglio di caratteri tutti degni di empatia: la coinquilina timida, l’ex fidanzato (genio della fisica completamente privo di intelligenza emotiva), la casalinga dalle alte ambizioni cinematografiche, l’industriale con la passione per la poesia, il marito perfetto abbandonato dalla moglie fedifraga.

L'accesso all'evento è gratuito ed è consentito ai soci Csen (la tessera Csen ha validità per tutto il 2020 ed ha un costo di 10 euro). Per informazioni e prenotazioni; mail: balabiottpisa@gmail.com; tel.: 3519615535.