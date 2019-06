Betta Blues Society in concerto ad ArnoVivo

Venerdì 21 Giugno i Betta Blues Society tornano ad ArnoVivo per il decennale della fondazione del gruppo.

Dopo più di 500 concerti in Italia e all'estero, la finale dell’International Blues Challenge a Memphis, tre album e numerose collaborazioni i Betta Blues Society festeggiano i 10 anni di attività con un concerto in cui ripercorreranno le tappe della loro storia: dalla prima data in duo al Mazzumaja Festival alla pubblicazione del primo album in quintetto intitolato 'Betta Blues Society', dall’uscita di 'Roots' a 'Let Them Out', fino alla svolta elettrica dell’ultimo anno.

Una festa che vedrà sul palco due dei componenti 'storici' della band: Matteo Anelli al contrabbasso e Nicola Floris all'armonica.



I Betta Blues Society sono:

Elisabetta Maulo: voce, kazoo, washboard, ukulele

Lorenzo Marianelli: resoelettrica, cori

Fabrizio Balest: contrabbasso, cori

Pietro Borsò: batteria, cori