I 'Betta Blues Society' in concerto al Lumière

Venerdì 12 gennaio si terrà, all’ex cinema Lumière di Pisa dalle ore 22, il concerto del gruppo pisano 'Betta Blues Society'. Sul palco anche due ospiti d’eccezione: Nicola Floris, all’armonica, e Mauro La Mancusa, alla tromba.

Il concerto è l’ultimo in Italia prima della partecipazione del gruppo alle finali dell’'International Blues Challenge 2018', concorso per artisti blues provenienti da tutto il mondo, che si svolgerà dal 16 al 20 gennaio a Memphis, Tennessee.

I 'Betta Blues Society' nascono a Pisa nel 2009 dall’incontro tra la cantante Elisabetta Maulo e il chitarrista Lorenzo Marianelli. Il gruppo prende successivamente la sua forma definitiva con l’ingresso di Fabrizio Balest al contrabbasso e di Pietro Borsò alle percussioni.

Nel 2011 il gruppo pubblica il primo album 'Betta Blues Society'. Il secondo album intitolato 'Roots' è uscito a giugno 2015 per l’etichetta 'Il popolo del blues'.

Nel disco hanno suonato ospiti come Tommaso Novi ('Gatti Mezzi'), Bob Luti ('Playin For Change'), Nicola Floris, Mauro La Mancusa, Massimo Gemini, Tony Cattano e Felice Pantone.

Negli anni i 'Betta Blues Society' hanno suonato in tutta Italia in locali e festival importanti, condividendo il palco con artisti come Lynyrd Skynyrd, Carmen Consoli, Edoardo Bennato, Brunori SAS.

L'ingresso ha un costo di 5 euro.