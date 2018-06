In bici da Pisa alla festa della Rocca con la Fiab

In occasione dell'annuale Festa della Rocca organizzata dalle associazioni Salviamo la Rocca e La voce del Serchio, la Fiab organizza una gita in bici da Pisa a Nozzano e Ripafratta.

Il percorso completo in bici è di circa 35 km, totalmente pianeggiante tranne che per il breve tratto che porta a Nozzano, ed è alla portata di tutti i ciclisti, bambini compresi, purché provvisti di bici con ruote non inferiori ai 20”.

Il ritrovo è alle 9 in Piazza dell'Arcivescovado e la partenza alle 9.15. Dopo la visita a Nozzano, si arriverà verso le 12.30 a Ripafratta, dove sarà possibile pranzare, a prezzo modico, presso Villa Danielli Stefanini, nei pressi della chiesa di Ripafratta.

Tempo permettendo sarà anche possibile fare un bagno nel fiume Serchio. Il rientro a Pisa è previsto verso le 17. La biciclettata è riservata ai soci Fiab, ma sarà possibile associarsi o rinnovare l’adesione prima della partenza.

Per info: giacomo@fiabpisa.it; 3475217577; carlo@fiabpisa.it; 3771345039.