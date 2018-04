'In bici a Pontedera'

Domenica 8 aprile la Fiab di Pisa organizza una biciclettata da Pisa a Pontedera per la visita alla mostra 'La trottola e il robot' allestita presso il Palazzo Pretorio.

Il ritrovo è per le 9 sul lungarno Guadalongo angolo ponte della Vittoria e la partenza alle 9.15. Il percorso completo a/r è lungo circa 54 km e si svolge su strade a basso traffico, su argine e qualche sterrato. A Pontedera è prevista la visita alla mostra 'La trottola e il robot', prezzo del biglietto 7 euro.

Il pranzo è al sacco. Il rientro a Pisa in bici è previsto non oltre le 17.30; chi vuole può rientrare in treno in modo autonomo. I bambini possono partecipare con bici non inferiori al 20. Tutti i partecipanti alla gita dovranno presentarsi alla partenza con biciclette funzionanti e in buone condizioni e possibilmente muniti di camera d’aria di riserva.

Modalità di partecipazione: l'iscrizione alla gita e' gratuita ma riservata ai soci FIAB. Sarà possibile iscriversi (o rinnovare l'adesione) alla FIAB prima della partenza. Per info: 050531468, 3392060767; http://www.fiabpisa.it. In caso di pioggia la gita verrà rinviata.