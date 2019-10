In bici al porto di Marina di Pisa

Domenica 27 ottobre verrà raggiunto il Porto di Marina di Pisa con un percorso in bici di circa 30 km complessivi che si snoda per strade secondarie, strade bianche e quanto completato del tratto della Ciclopista dell'Arno che congiungerà Pisa a Marina.

La partenza è da piazza Sant'Antonio ed la gita è alla portata di tutti (bambini compresi, purché provvisti di bici con ruote non inferiori ai 20”). Per il pranzo, il ristorante della Lega Navale Italiana di Pisa ci riserva un menù di solo pesce (2 primi, frittura di paranza con patatine, pane, acqua, vino e caffè) al prezzo di 20 € per adulti, 10€ per i bambini.

In alternativa si può optare per un pranzo al sacco ritrovandosi alla Lega Navale alle 15:30 per il rientro a Pisa. L'appuntamento per la partenza da piazza Sant'Antonio è alle 9:30, per il pranzo al ristorante è necessario prenotarsi entro le 13 di venerdì 25 ottobre inviando un messaggio di posta elettronica a marina@fiabpisa.it o silvia@fiabpisa.it .

Tutte le informazioni sono nel volantino all'indirizzo http://www.fiabpisa.it/ volantini/MarinaPisaLNI.pdf e per eventuali chiarimenti si possono contattare Marina al 340 5307603 o Silvia al 347 4191017.