Biciclettata al parco di San Rossore con Fiab

Nell’ambito delle iniziative per la promozione della salute sul luogo di lavoro, il gruppo WHP (Workplace Health Promotion) dell’Azienda ospedaliera pisana organizza una gita in San Rossore in collaborazione con Fiab Pisa, tesa ad incentivare l’uso della bicicletta come salutare mezzo di trasporto quotidiano e veicolo per il tempo libero.

L’appuntamento è alle 9.15 di domenica 6 ottobre nel cortile dell’ospedale S. Chiara, da dove si partirà alla volta del parco di San Rossore. In alternativa è possibile unirsi al gruppo trovandosi presso il Centro visite del Parco alle 10.45. Da lì, una pedalata porterà i partecipanti fino al ristorante Tenuta della Sterpaia, dove sarà possibile pranzare al costo di 16 euro (12 i bambini); in alternativa sarà possibile pranzare al sacco. L’uscita è riservata ai dipendenti dell’AOUP e familiari, per i quali è previsto il versamento di una quota assicurativa di 2 euro, nonché ai soci Fiab.

Il rientro in bici nel pomeriggio è previsto per le ore 16-16.30 presso l'ospedale S.Chiara. Numero massimo di partecipanti: 60. Per partecipare è necessario compilare il modulo al link http://www.fiabpisa.it/sanrossore.htm.

Chi non fosse munito di bicicletta potrà noleggiarla presso il Centro visite del Parco (tel. 050/530101-050/533755, centrovisite@top5viaggi.com) o presso il noleggio bici Smile & Ride accanto alla stazione ferroviaria Pisa Centrale (tel. 375 5617631, info@smileandride.com).

La prenotazione del pranzo al ristorante è da considerarsi vincolante, anche in caso di maltempo. È richiesto l’uso di bici con ruote di diametro non inferiore a 20” in buone condizioni.