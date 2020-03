Biciclettata fino al mare

La bicicletta è il mezzo migliore per visitare la Tenuta di San Rossore ed apprezzarne la primaverile bellezza. Con essa i partecipanti attraverseranno gli ambienti più interessanti del Parco fino a raggiungere la spiaggia, dove potranno sostare per la merenda. Evento in collaborazione con il Centro Visite San Rossore.

Per motivi organizzativi ed assicurativi è richiesta la prenotazione con almeno 2 giorni di anticipo.

La quota di partecipazione per gli adulti è di 20,00 € e comprende il servizio Guida Ambientale Escursionistica, la copertura assicurativa, il noleggio delle biciclette e il servizio di assistenza (sostituzione bicicletta e recupero in caso di foratura).

Per i soci di Feronia è prevista una riduzione di 2,00 €; ulteriori riduzioni sono previste per bambini e studenti.

La quota rimane invariata per chi volesse portare la propria bicicletta da casa.

Note: Biciclette fornite dal Centro Visite e comprese nel prezzo (sono disponibili bici per adulti anche con seggiolino, per bambini, tandem).

Info

Itinerario: Cascine Vecchie - Paduletto - Marinette - Viale del Gombo

Durata: 3 ore circa

Lunghezza: 12 km

Dislivello: 0 m

Difficoltà: facile, non richiede allenamento. Il percorso si sviluppa su sentieri e strade sterrate su terreno pianeggiante.

Ritrovo: presso il Centro Visite San Rossore, Loc. Cascine Vecchie (PI). Ore 14.00.

Guida: Silvia, cell. 333-6602747

Iscrizioni: https://www.wildtuscanytreks.com/iscrizione-escursioni/