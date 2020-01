Biciclettata mattutina fino al mare con Fiab

Domenica 12 gennaio verrà inugurato il calendario gite 2020 con una biciclettata mattutina fino al mare. Lungo il percorso verrà intersecato quello che sarà il tracciato della ciclabile dell'Arno nel tratto che da Pisa porta al mare.

I cantieri sono già aperti e la ciclopista potrebbe essere pronta già questa estate. Il percorso sara lungo la ciclabile fino al primo cantiere e poi ancora una volta lungo la via livornese e la bigattiera fino allo sterrato che porta alla pineta e a Marina.

Dopo la sosta per la colazione i partecipanti proseguiranno per il maneggio di Marina fino a ricongiungersi con la via bigattiera. La lunghezza complessiva, andata e ritorno, è di circa 30Km.

Il percorso è completamente pianeggiante e i tratti sterrati sono percorribili con una qualsiasi bicicletta. La raccomandazione per chi non ha una bicicletta equipaggiata con pneumatici anti foratura, è di munirsi di kit di riparazione o camera d'aria di scorta.

Tutte le informazioni sono nel volantino e per eventuali chiarimenti: marina@fiabpisa.it; 340 5307603); alessandro@fiabpisa.it; 328 2751552.