Biciclettata del Primo Maggio

Per la gita tradizionale del 1° maggio Fiab Pisa porterà i suoi soci, in bicicletta, ai laghetti di Campo.

Il percorso in bici di circa 28 km si snoda per strade secondarie e bianche e pezzi di piste ciclabili che partendo da largo S. Zeno a Pisa permettono di raggiungere i Laghetti di Campo. È alla portata di tutti, bambini compresi, purché provvisti di bici con ruote non inferiori ai 20”.

Il ritrovo è per le 9.15 in largo San Zeno, la partenza per le 9.30. La visita guidata ai laghetti è prevista per le 11. Il pranzo è a Campo, o nella forma tradizionale del picnic popolare del 1° maggio, nei prati dei laghetti, o alla Casa del popolo, unico 'ristoratore' presente in zona, al costo di 15€ per gli adulti e10€ per i bambini. Chi intende pranzare alla Casa del popolo è necessario prenoti entro le ore 10.00 di lunedì 30 aprile.

Al ritorno prevista tappa alla pieve di Santa Giulia, quindi verrà attraversato l’Arno a Caprona e passaggio da Zambra e da Riglione, avendo cura di evitare nell’ultimo tratto la Fiorentina, percorrendo l’argine. La gita è riservata ai soci FIAB e sarà possibile associarsi prima della partenza.



Per informazioni sulla biciclettata ed eventuale prenotazione del pranzo, entro le 17.00 di lunedì 30 Aprile, telefonare a Gianni (348 8283103).