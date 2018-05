Bicincittà 2018

Si svolgerà domenica 6 maggio dal Parco Agrifiera di Pontasserchio l'edizione 2018 di Bicincittà, la pedalata non competitiva per le strade del territorio che unisce grandi e piccini.

Bicincittà è la manifestazione Uisp pensata per dare l’opportunità ai cittadini di tutte le età di vivere una giornata di sport, all'insegna della salute e della tutela dell’ambiente. Per tutto il mese di maggio, contemporaneamente, migliaia di cittadini si ritrovano insieme per le strade di oltre 100 città italiane, uniti dalla voglia di pedalare in tutta tranquillità per le vie cittadine, un modo per promuovere sani stili di vita e un’occasione per passare insieme una bella mattinata di primavera e per dire su due ruote il proprio sì alla mobilità sostenibile e alla tutela dell’ambiente.



Organizzata dal Comitato Uisp di Pisa, Bicincittà si terrà quest'anno nel territorio di San Giuliano Terme, in continuità con l'Agrifiera appena conclusa.

Il ritrovo è previsto alle 9:30 al Parco dell'Agrifiera. Il percorso si snoderà all'interno della borgata, passando per via De Gasperi e arrivando fino a Rigoli e al sottopasso di Orzignano, per poi ritornare verso Pontasserchio, per un totale di 7,5 km.

Al rientro, previsto per le ore 11 circa, ci saranno esibizioni di pattinaggio, discipline orientali e walking football, oltre che laboratori per bambini. Alle 12 il Comitato Uisp di Pisa in collaborazione con Conad offrirà una buona merenda a tutti i partecipanti.