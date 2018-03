Bikedays - Pedalata cicloturistica nel Parco di San Rossore

Si chiama Bikedays, la pedalata di cicloturismo organizzata da Decathlon Cascina presso il parco di San Rossore, fissata per il prossimo 15 aprile.

Il programma

Ore 9.00: ritrovo presso la Località Cascine Vecchie (all’interno del parco San Rossore)

Ore 9.30: partenza per visita guidata in bicicletta tra i boschi e le pinete della Tenuta con arrivo alla spiaggia del Parco e sosta sul mare di circa 30 minuti a scopo panoramico.

Durata della visita guidata è di circa 3 ore.

Il rientro è previsto presso il punto di partenza.

Seguirà una lezione, da parte di uno dei tecnici Decathlon, sulla pulizia e regolazione della bicicletta.

Per partecipare all'evento è necessario avere la propria bici.

Per le iscrizioni rivolgersi presso il reparto ciclismo del negozio Decathlon Cascina.



L'evento è gratuito per i possessori di carta Decathlon

https://www.decathlon.it/ carta-decathlon.html