'I Bimbi dei Miracoli' al Palazzo dei Congressi

Tre giorni di intensa attività a disposizione di genitori, familiari, educatori e professionisti. Il confronto e l’informazione saranno fruibili con incontri mirati a piccoli gruppi, conferenze e workshop ma anche grazie alla presenza di associazioni di riferimento presso le quali, in stand o centri di ascolto organizzati, sarà possibile porre liberamente domande.

I temi che spaziano da problematiche di attualità quali integratori, vaccini, obesità e nutrizione, dolore e sonno, diabete giovanile, fino ad argomenti meno diffusi ma di rilevante impatto nella gestione della crescita quali osteopatia, logopedia, neuro-psicomotricità, posturologia, ortopedia, ortodonzia, psicoterapia, quand’anche più difficili come l’oncologia nell’età evolutiva, le malattie autoimmuni infantili, le malattie infiammatorie intestinali, la neuro-psichiatria infantile, l’autismo, i BES e i DSA, la dislessia, i disturbi alimentari, ma anche molto pratici del tipo approccio alla nascita, incontra i pediatri del territorio, allattamento al seno, sinergie in tema di handicap.

Con un particolare occhio di riguardo a tematiche che coinvolgono il momento adolescenziale, peraltro sempre più precoce quali il cambiamento generazionale, il cyberbullismo, il bullismo, l’uso di sostanze stupefacenti, l’abuso e uso delle nuove tecnologie nonché il fantastico mondo dell’educare e dell’apprendere: quando, come, perché, le varie forme dal nido alla scuola, il concetto nel “naturalmente educare”, la riabilitazione all’apprendimento, come cambia il concetto di apprendimento e l’importanza della totalità del bambino.

Per i ragazzi spazi ricreativi e laboratori per diverse fasce di età, conferenze dedicate alle scuole e centri di ascolto libero, spettacoli e dimostrazioni di arti e sport.

La manifestazione sarà aperta dal venerdì alla domenica nell’ultimo week end di gennaio 2019 dal 25 al 27 dalle ore 9.00 alle ore 20.00 presso il Palazzo dei Congressi di Pisa.

È previsto un biglietto di ingresso nei giorni di venerdi, sabato e domenica di euro 5,00 (intero) euro 4,00 (eventuali convenzioni in atto, over 65 e studenti università di Pisa, documento attestante) – euro 10,00 abbonamento. Ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino a 18 anni.