Bimbimbici, l'allegra pedalata in sicurezza lungo percorsi urbani, torna il 13 maggio per le strade di Pisa, con la collaborazione dell'Uisp. L'ambientazione sarà quella del fantastico universo dei supereroi per l'atteso appuntamento dedicato a bambini e famiglie. La tradizionale manifestazione promossa dalla Federazione Italiana della Bicicletta da quasi vent'anni nella seconda domenica di maggio (Giornata nazionale della bicicletta) ha come principali obiettivi quelli di diffondere l'uso della bici tra giovani e giovanissimi a sostegno di una mobilità sostenibile, e di riaffermare il tema della sicurezza e della salute legata al movimento dei più piccoli attraverso gli spostamenti quotidiani.

L'appuntamento è in piazza XX Settembre alle 9.30 per l'iscrizione e l'intrattenimento dei bambini. Alle 10.30 inizierà la biciclettata. E' previsto un percorso più breve per i bambini più inesperti: lungarni Galilei e Gambacorti, ponte Solferino, lungarni Pacinotti e Mediceo, ponte della Fortezza, quindi il corteo proseguirà attraverso le vie del centro città per circa 9 chilometri per tornare al punto di partenza verso le 12. Qui i bambini si rifocilleranno con uno spuntino accompagnato dall'acqua dei fontanelli installati da Acque spa.

Percorso completo: piazza XX Settembre, lungarno Gambacorti, ponte Solferino, lungarno Pacinotti, piazza Garibaldi, lungarno Mediceo, ponte della Fortezza, lungarno Galilei, piazza XX Settembre, lungarno Gambacorti, via Mazzini, piazza Vittorio, via Crispi, ponte Solferino, via Roma, via Galli Tassi, via Porta Buozzi, via Dei Mille, via Boschi, piazza Arcivescovado, via Camozzo, via Maffi, largo del Parlascio, via Del Brennero, largo San Zeno, pista delle Mura, via San Francesco, via Di Simone, via Santa Bibbiana, piazza Mazzini, lungarno Mediceo, ponte della Fortezza, lungarno Galilei, piazza XX Settembre.

Bimbimbici 2018 è patrocinata da Ministero dell’ambiente, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Anci, Euromobility, Confindustria-Ancma. A Pisa la manifestazione ha patrocinio del Comune. Sponsor: Acque spa, AVR, CTT Nord, Ciclopi, Pisamo, Critical Mass.

E' consigliata la pre-iscrizione online. Per info scrivere a fiab@fiabpisa.it o telefonare a Rosanna, 349.5436802.