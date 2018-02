Incontri: 'Biodiversità degli ortaggi: dagli antichi sapori ai moderni segreti della salute'

'Biodiversità degli ortaggi: dagli antichi sapori ai moderni segreti della salute'. È questo il titolo della conferenza a ingresso gratuito che il professor Stefano Benvenuti terrà giovedì 1 marzo presso il negozio di prodotti sfusi Bio al Sacco in via Garibaldi 101. Dal fagiolo Piattella pisana alle puntarelle di Galatina, dallo zucchino Mora Pisana alla patata rossa di Cetica, ma con la trattazione anche di ortaggi più celebri come la cipolla di Tropea o il broccolo romanesco. Benvenuti si occupa di agro-ecologia e biodiversità degli ecosistemi presso il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali dell’Università di Pisa, ed è recentemente salito agli onori della cronaca per una ricerca da lui coordinata che ha individuato alcune sostanze naturali che sono perfettamente in grado di combattere le piante infestanti in modo ecologicamente sostenibile. Achillea, assenzio annuale, assenzio dei fratelli Verlot, santolina delle spiagge e nappola sono infatti erbicidi naturali che possono essere usati come quelli tradizionali e il cui impiego più innovativo sarebbe per eliminare le erbacce dai marciapiedi e dai bordi stradali. La conferenza è a ingresso gratuito ma i posti sono molto limitati ed è possibile registrarsi dalla piattaforma Eventbrite o chiamando allo 050.6161560.