La Birroteca Bibere e il Comune di Montescudaio vi invitano alla seconda edizione di Birra in Borgo! La Birra Artigianale Toscana si dà di nuovo appuntamento nel borgo medievale di Montescudaio per l'evento birrario più importante della Costa degli Etruschi - Tuscany e della Val di Cecina. La festa si svolgerà su due giorni, sabato 7 e domenica 8 settembre, durante i quali 7 birrifici artigianali saranno accompagnati da 8 performances musicali. I bicchieri saranno venduti all'ingresso della festa e potrete riempirli direttamente agli stand dei birrifici dove troverete una scelta di circa 30 birre alla spina! Un evento degustazione sarà guidato da Marzio Junior Berrugi e in uno degli spazi più suggestivi del borgo troverete un angolo "chillout&beer" dove sorseggiare la vostra birra con viste che spaziano dal mare a Volterra abbracciando tutta la valle! Cibo di qualità con numerose proposte vegetariane sarà proposto per le vie del borgo in abbinamento ale birre.

Special Guest: I MATTI DELLE GIUNCAIE, Lorenzo Niccolini Fingerstyle Guitar, On The Mend; The Blues Trail, El sonido de la tierra, The Beatersband Vintage PunkRock'n'Roll, e altri.



Birrifici presenti:



Microbirrificio In Bocca al Luppolo, Vapori di Birra, Piccolo Birrificio Clandestino, Les Brasseurs de la Jonte (FR), Birrificio Agricolo Artigianale J63, Birrificio 26 Nero, Laboratorio Birra Montescudaio