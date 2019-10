Black box days 2019

Due giorni per sperimentare eventi LARP intimisti, per pochi giocatori, atmosferici e con scenografie essenziali.



Gli eventi di quest'anno:

- "Billy - una stanza piena di gente", già messo in scena a Pisa e Modena, permette ai partecipanti di vivere l'esperienza di un uomo con disturbo di personalità multipla (o più correttamente disturbo dissociativo di personalità), interpretando uno dei suoi aspetti durante la sua reale vita, negli USA degli anni '70;

- "Killing Me Softly", Larp basato sugli eventi che hanno dato il nome alla sindrome di Stoccolma, che vi farà scoprire un momento storico e un intreccio di emozioni complesse, che da quel giorno sono entrate nell'immaginario collettivo;



- "Seconda Stesura", larp da camera ispirato ai fatti del G8 di Genova, in cui giocare i retroscena della realizzazione e gestione di un evento così polarizzante nell'opinione pubblica.



PROGRAMMA Sabato 19 Ottobre:

+ Dalle 16:30 alle 20:30

Killing Me Softly: 10 partecipanti.

+ Dalle 21:00 alle 01:00

Billy - una stanza piena di gente: da 10 a 20 partecipanti.



PROGRAMMA Domenica 20 Ottobre:

+ Dalle 13:30 alle 17:30

Billy - una stanza piena di gente: da 10 a 20 partecipanti.

+ Dalle 18:00 alle 22:00

Seconda stesura: 8 partecipanti.



COSTI:

- 15€ un singolo evento;

- 25€ due eventi (a scelta);

- 30€ tre eventi;

- 40€ (significa che ci ami e vuoi giocarti due volte Billy!) tutti gli eventi e bacio accademico da parte di tutto l'Ikebana LARP Team.

