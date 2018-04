'Blogging Breakfast' all'House Cafè di Pisa

Sabato 14 aprile i blogger toscani si danno, dunque, appuntamento a Pisa per una colazione all’insegna del network e della formazione. Silvia Ceriegi, ideatrice del format, presenterà la seconda edizione del suo manuale 'Sei un Blogger? Viaggia Sponsorizzato'.

Silvia Ceriegi, pisana, classe ‘79, nota ai media per aver abbandonato il posto fisso statale e diventare blogger a tempo pieno, nel dicembre 2014 aveva creato un manuale per blogger dal titolo 'Sei un Blogger? Viaggia Sponsorizzato', per insegnare ai blogger che è possibile ottenere sponsor per i propri viaggi, purché a monte ci sia una serietà di fondo, che deve trasparire da un progetto di viaggio chiaro e onesto.

Ad inizio 2018 Ceriegi ha ritirato dal mercato il manuale, per aggiornarlo e presenterà in anteprima l’edizione numero due, che uscirà a fine mese.

Per info: 3280161268; silviaceriegi@gmail.com; http://www.trippando.it/blogging-breakfast-colazione-network-blogger/.