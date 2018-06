Se mettete la pianta di Dublino e quella di Pisa una davanti all'altra, vi accorgerete che sono speculari.

Il libro che racconta nel modo migliore una giornata nella capitale irlandese, con tutti i pregi e i difetti delle sue strade, il genio e la semplicità del suo popolo, intrecciando i poemi omerici con la vita di tutti è sicuramente l'Ulisse di James Joyce.

La giornata in cui si svolgono le vicende descritte nel libro è il 16 giugno 1904.

Il 16 giugno è una data significativa per Pisa, quando i lungarni s'illuminano in maniera strabiliante.

Allora perché non portare Leopold Bloom ed i suoi compagni di viaggio sulle rive dell'Arno?



Dal 2015 il Bloom's Day si festeggia anche a Pisa, con brevi letture ad alta vocein giro per la città.

Quest'anno oltre alle classiche tappe a piedi, una grande novità: il Bloom's Day Bicycle Rally, la biciclettata in stile joyciano!

Niente di più semplice se non una pedalata lenta - non competitiva - dal Parco della Cittadella al Parco delle Concette, risalendo l'Arno. Requisiti per partecipare:

- una bici

- uno tra un cappello di paglia (o stile primi del 900) e un paio di bretelle.



Ecco il programma:



ore 17.30 - Ritrovo al l'ingresso del Parco della Cittadella, introduzione al Bloom's Day e partenza della biciclettata.



ore 18.00 - arrivo al Parco delle Concette e lettura di alcune pagine tratte dal capitolo 'Telemaco' - la torre



ore 18.30 - alla Libreria Ghibellina (Borgo Stretto 37) lettura di alcune pagine tratte dal capitolo 'Scilla e Cariddi' - la biblioteca



ore 19.00 - davanti al pub Orzo Bruno (via delle Case Dipinte 6 - 8) lettura di alcune pagine tratte dal capitolo 'il Ciclope' - la taverna



ore 19.30 - alla libreria l'Orsa Minore (via Mercanti 19) lettura di alcune pagine tratte dal capitolo 'Itaca' - la casa