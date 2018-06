I 'Blue Parrot Fishes' in concerto a San Miniato

La band elettro rock di Pontedera farà una tappa del tour promozionale al Decris Pub di San Miniato il 19 giugno 2018.

La band formata da Francesco Marino (voce, tastiera e cori), Gianni Capecchi (chitarre e cori), Ravi di Tuccio (batteria e cori) e supportati da Albert (un'intelligenza artificiale che li guida per tutta la durata del concerto), è attualmente in tour per la promozione del nuovo lavoro, un 'concept Ep' che rappresenta il viaggio che ognuno di noi è destinato a compiere nella vita.

Il gruppo ha registrato un Ep e un album, suonato in piccoli e grandi club e locali ma anche a festival e concorsi, vincendone molti.

Ha realizzano l'Ep grazie ad una campagna di raccolta fondi con Musicraiser e alla vittoria del concorso Indietime, che gli ha permesso di aprire il concerto a Marina Rei al Marea Festival e di registrare l'Ep a Labella Studio.





Gallery