Nel 1980 uscì un film The Blues Brothers che in breve tempo divenne un vero e proprio film di culto, una esilarante commedia dai toni surreali dove i due fratelli dovranno riunire la loro vecchia band per riuscire a salvare l’orfanotrofio dove sono cresciuti, tutto questo scappando dalla polizia e dai cosiddetti nazisti dell’Illinois. Il film deve il suo successo anche alla partecipazione di alcune leggende della musica blues e soul come Ray Charles, James Brown, Aretha Franklin e John Lee Hooker i quali, nei panni di personaggi comuni, si esibiscono in alcuni brani al fianco di Aykroyd e Belushi.

Quell'atmosfera rivive sul Palco centrale di Eliopoli summer 2018 con il live music 'Blues Brothers tribute night with Good Ole Boys'.

Voce di ALESSANDRO FRANCI e di ROBERTO RUGGERI

Chitarra SAMUELE SALVATORI

Basso ROBERTO ZANETTI

Tastiere ANDREA CAPPALUNGA

Tromba LUCA BONUCCELLI

Trombone ANDREA PELLEGRINI

Sax Tenore MARCO GIANNARELLI e Sax Baritono SANDRO VIZZONI

Batteria ALESSANDRO MAURI