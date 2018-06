Bluesacco Festival 2018

L'appuntamento con Bluesacco Festival quest'anno si sdoppierà: musica ed eventi si 'spalmeranno' nelle giornate di venerdì 29 e di sabato 30 giugno dalle ore 18 alle ore 24.

Special Guest dell' evento ad ingresso libero, una band che ha fatto la storia della musica: 'The Animals'.

Il primo gruppo a salire sul palco posto in Piazza della Repubblica sarà i 'The Brothers in Law', duo musicale nato nel 2010, formato dalla cantante Paola Bivona e dal chitarrista Matteo Quiriconi. Gli artisti propongono un vasto repertorio di brani blues, country e jazz, tutto rivisitato in chiave acustica.

A seguire la' Mimmo Mollica Blues Band', capitanata da Mimmo Mollica, musicista che si è affermato negli ambienti blues italiani già negli anni ’80.

A chiudere la serata di venerdì 29, la 'Borrkia Big Band', progetto musicale nato nel 2010 dall’idea del funambolico Stefano Toncelli ex batterista del gruppo alternative rock i 'Maniscalco Maldestro' ed adesso chitarrista, voce e frontman del gruppo volterrano.

La seconda serata sarà all’insegna del movimento con la' Street Band Badabimbumband', formata da 12 elementi che con i loro strumenti in spalla apriranno la giornata del sabato, girando per le strade della cittadina toscana.

Successivamente sul palco i 'The Cabin Fevers', gruppo pisano nato nel 2013 da un felice incontro musicale tra il cantante Rendy Terziani e il chitarrista Dario De Ruberto; presenteranno brani inediti del loro album uscito nell’Aprile di quest’anno 'Roll On Down', facendo da apripista al gruppo più atteso di tutto il Festival: i 'The Animals'.

La piazza, oltre all’ottima musica, ospiterà anche il mercatino musicale, dove si potranno fare buonissimi affari tra dischi ed oggettistica musical, sempre al suo interno, il maestro liutaio Marco Caroti, esporrà le sue stupende chitarre, vere e proprie opere d’arte lignea.

Inoltre, per gli affamati non solo di musica, ci sarà l’appetitoso Street Food Truck, dove sarà possibile ristorarsi. I numerosi ristoranti, allestiti su piccoli e grandi veicoli caratteristici proporranno al pubblico prelibatezze e specialità tipiche culinarie delle regioni italiane. Il tutto contornato da dell’ottima birra artigianale.