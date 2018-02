BlueSugar al Black Silk a Pontedera

Una serata a tutto Zucchero al Black Silk di Pontedera dove i Bluesugar ripercorreranno i successi del grande artista emiliano in un live in formazione semi-acustica. Sul palco del locale lungo la Tosco-Romagnola Leonardo Sbrana (voce e chitarra), Alessandro Baldanzi (batteria), Enrico Calderani (basso e cori), Alessio Franchi (tastiere e cori), Gianni Paperini (chitarra).



L'appuntamento è per domenica 4 febbraio dalle ore 23.