I BlueSugar al Route66 di Asciano

Ormai ospiti fissi del Route66 di Asciano, tornano i BlueSugar per una serata tributo al grande Zucchero Fornaciari e ai più famosi pezzi del cantante emiliano.

Il gruppo è formato da Leonardo Sbrana (voce e chitarra), Alessandro Baldanzi (batteria), Enrico Calderani (basso), Alessio Franchi (tastiere), Gianni Paperini (chitarra), Diana Bottai (cori).



Possibilità di cena (ore 19.30), prima dell'inizio del concerto previsto per le ore 22.30.

Ingresso gratuito con consumazione obbligatoria (5 euro).



Per informazioni 050 857126