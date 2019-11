Bmw family on board

Sabato 16 e Domenica 17 novembre, vi aspettano attività e laboratori da fare insieme ai propri bambini dai 2 ai 14 anni. Divertitevi nelle aree gioco e partecipate ai numerosi concorsi in programma per vincere fantastici premi.

Per chi ama le sfide c’è il percorso abilità da affrontare a bordo dei monopattini BMW, la gara sul circuito delle macchinine radiocomandate e molto altro ancora.

Per rilassarsi in compagnia è disponibile anche l’area dedicata a Nintendo Switch e ai suoi titoli più divertenti.

A fare da cornice un allegra merenda in compagnia dell'animazione Clown Prezzemolina, un esibizione di Hip Hop della Bodylab Fitness and Dance Village e una sfilata di moda organizzata da Me Like Mama.

Vi aspettiamo Sabato 16 e Domenica 17, dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30!