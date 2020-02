Bob Corn e Luca P. dal vivo alla Backstage Academy

Nuovo appuntamento alla Backstage Academy Pisa con la rassegna Backstage From The Basement, concerti domenicali all’ora dell’aperitivo organizzati dall’associazione culturale Pisana. I protagonisti dell’evento di Domenica 9 Febbraio saranno Bob Corn e Luca P.

Tiziano Sgarbi, aka Bob Corn, è un cantante folk e rock della scena alternativa, che ormai da anni, interpreta la sua musica come interpreta la sua vita: ispirata per lo più da figure femminili o da quel che vede e sente in giro. Ha suonato in tutta Europa e negli States, condividendo palchi con artisti del calibro di Mike Watt, Explosions In The Sky, Calvin Johnson, Xiu-Xiu (e molti altri), con una piccola chitarra al seguito e delle grandi storie da raccontare. Il 1 Febbraio 2019 è uscito “Songs On The Line” il suo quinto lavoro.

In apertura il cantautore Luca Passerotti in arte Luca P., già vincitore di importanti riconoscimenti (tra gli altri, il premio Lucio Dalla ed il premio Bruno Lauzi).



