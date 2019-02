La 'Bohème' al Teatro Verdi

Attesissima, dopo il grande successo riscosso a Livorno arriva ora a Pisa, al Teatro Verdi, La 'Bohème' pucciniana, nuovo frutto del progetto LTL Opera Studio: questo sabato (16 febbraio) alle ore 20.30 e domenica alle ore 15.30.

Sul podio Gianna Fratta, fra le poche bacchette donna del nostro Paese, forte di una carriera felicissima che l’ha vista e la vede alla guida delle più importanti orchestre internazionali nei massimi teatri d’opera di tutto il mondo, dall’America alla Russia, dalla Corea all’Argentina, dal Brasile all’ Europa. Pisa è un ritorno per Gianna Fratta che già fu al Verdi alla guida del Rigoletto due Stagioni fa.

Una 'Bohème' marcata Toscana, questa: oltre alla partnership consolidata fra i teatri di Livorno (capofila di questa nuova coproduzione), Pisa e Lucca, infatti, nelle fasi preparatorie vi è stata la partecipazione della Scuola di Musica di Fiesole, presente poi con la sua compagine orchestrale, l’OGI-Orchestra Giovanile Italiana, e, nell’ambito del protocollo stilato con la Regione Toscana che consente di utilizzare le migliori produzioni allestite negli ultimi anni dal Maggio Musicale Fiorentino, l’allestimento è quello realizzato dal Teatro dell’Opera di Firenze nell’autunno del 2017, firmato dal regista Bruno Ravella e oggi ripreso dal portoghese João Carvalho Aboim, uomo di teatro di solida formazione musicale, con le scene di Tiziano Santi e i costumi di Angela Giulia Toso

Rappresentata per la prima volta al Teatro Regio di Torino nel 1896, La 'Bohème' svettò subito nel cuore degli spettatori e da allora è considerata uno dei capolavori intramontabili, forse il più amato. A partire dal romanzo, in parte autobiografico, di Henri Murger, 'Scènes de la vie de bohème', riscritto genialmente un cinquantennio dopo da Giacosa e Illica, Puccini creò quello che resterà un vero e proprio unicum nella sua produzione.

La 'Bohème' è, infatti, la rappresentazione realistica della vita nelle mansarde del Quartiere Latino fin de siècle; è un insieme di volti, emozioni, difficoltà, esperienze che la musica di Puccini mette alternativamente a fuoco, quasi fosse una camera cinematografica; è l’assenza di eroi, di malvagi, di intrighi. I personaggi vivono solo dell’aura sentimentale in cui sono immersi, di una atmosfera più che di una vicenda.

La 'Bohème' è la rievocazione pura e semplice della giovinezza in sé e per sé, di quella felice stagione della libertà irresponsabile il cui prezzo è la sua stessa caducità. Caratteristiche, queste, che ritroviamo intatte in questa 'Bohème' di giovani, fedelissima al dettato musicale e drammaturgico pucciniano e immersa in una sorta di realismo cinematografico ma per certi versi anche onirico.

Ad alternarsi sabato e domenica nei diversi ruoli saranno Maria Bagalà e Martina Gresia (Mimì), Dioklea Hoxha e Antonella Biondo (Musetta), Rosolino Claudio Cardile e Francesco Fortes (entrambi sia nel ruolo di Rodolfo che in quello di Parpignol), Jaime Eduardo Pialli e Matteo Loi (Marcello), Tommaso Caramia e Gangsoon Kim (Schaunard), Michele Gianquinto e Alessandro Yague (Colline); Alessandro Ceccarini sarà Benoît e Alcindoro, Giorgio Marcello il Sergente dei doganieri e Paolo Morelli Un doganiere.

Assistente alla regia Tecla Gucci; CLT Coro Lirico Toscano, Maestro del coro Flavio Fiorini; Coro Voci Bianche della Fondazione Teatro Goldoni, Maestro del coro Laura Brioli.

Per info: 050941111.