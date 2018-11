'Tanto ci sono i borghi': mostra fotografica e apericena

Il 24 novembre ritorna, dopo qualche mese di pausa, l'appuntamento con l'arte del weekend al Canova. Sabato durante l'apericena, al costo di 5 euro, sarà possibile vedere le fotografie di borghi di una giovane artista: Antonella Ciarcia.

Durante l'appuntamento saranno a disposizione 2 fogli per la raccolta firme del Monte Pisano e per la chiesa Della Via Crucis di Vicopisano.

L'esposizione durerà fino all'8 dicembre.