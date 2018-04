'Il Borgo dell'Arte' a Lorenzana

La natura è forse la principale fonte d'ispirazione per l'uomo, una sorgente infinita di forme colori, idee, ed è nella cornice naturale di Lorenzana che si svolge il 'Borgo dell'Arte', iniziativa culturale dove pittura, scultura, musica, teatro e fotografia, si fondono con uno scenario unico, il paesaggio collinare che caratterizza la veduta del nostro piccolo borgo.

Per due giorni, vicoli, piazze e vie, si trasformano in palchi naturali a cielo aperto, dove l'arte in ogni sua forma ed espressione, è lo spettacolo nello spettacolo.

Le scorse edizioni hanno avuto ottimi risultati in termini di partecipazione, arrivando a presentare più di ottanta artisti provenienti da tutta la regione e registrando un sentito apprezzamento per l'intera organizzazione, da parte del pubblico intervenuto.

Completa il tutto la calorosa l'ospitalità delle attività ricettive presenti nel paese, che nell'occasione diventano anch'esse luoghi d'arte.

Assessore alla Cultura Sopranzi Simona.