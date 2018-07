Serata 'Borgo sotto le stelle' a Santa Maria a Monte, fra storia, relax e divertimento.

Alle 18.30 ci sarà il tour 'Visitarte - Visite guidate nei sotterranei del Borgo immerse nell'arte', con artisti: Moroni Enzo, Marco Maffei, Scarselli Marcello, Benedetta Mordenti, Cardellini Giambattista, Maristella Pau, Wine Tattoo - Artsuitegallery - Teatro di Bò. Partenza Palazzo Comunale.

In centro storico, sempre alle 18.30, anche lezione di Yoga 'Il Benessere del corpo e della Mente'. Alle 20 apericene nel Borgo, per poi alle 22 il concerto di Andrea Celeste e Kaleidoscope in Piazza della Chiesa. Per info. 3384697116.