'Brina' a La Città del Teatro di Cascina

All’inizio c’è un frigorifero difettoso e una richiesta di rimborso a un’azienda misteriosa. Poi c’è una cospirazione e dei frammenti di realtà di cui via via sempre di più si fatica a capirne i motivi e la logica. Ci sono anche strani segni ricorrenti e silenziosi inseguimenti notturni. Ci ritroviamo in un mondo dove il complotto e la paranoia si impossessano delle nostre vite e del nostro modo di vedere le cose. Fino ad arrivare alla labile frontiera dove il capire si confonde con il credere, in quel posto dove i mostri con cui abbiamo a che fare ogni giorno dentro di noi diventano reali e sottilmente pericolosi. Dove le paure diventano ossessioni e i confini delle cose diventano labili, sfocati e incomprensibili. Tentando di raccontare il senso caotico e vitale delle cose reali e di quelle sognate.

Teatrodilina è un gruppo di persone con esperienze artistiche diverse che si sono unite con il proposito di condividere una pratica e un’idea di teatro. I loro spettacoli parlano, attraverso la lente dell’ironia e del paradosso, di attesa e di perdita, di inconsapevolezza e di mancanza, di provare a stare al mondo e di come trovare riparo nei rapporti con le altre persone. Di volta in volta scrivono i loro testi scegliendo le parole da dire in scena e i personaggi a cui dare la voce. Alla base del loro lavoro ci sono la parola, il suono, i gesti fondamentali dell’attore. Non è un teatro di idee ma di persone che si raccontano spettacolo dopo spettacolo. Fare teatro rimane il gesto più contemporaneo e potenzialmente dirompente.