Sabato 24 e domenica 25 si svolgerà a Vicopisano e a San Giovanni alla Vena la terza edizione della manifestazione di Brunelleschi a Vicopisano, una due giorni ricca di iniziative: convegni, visite guidate, mostre, ecc. Il programma completo è disponibile su www.viconet.it e sulla pagina Facebook Comune di Vicopisano.



Il pomeriggio della domenica è previsto un programma speciale, e gratuito, per bambini e ragazzi. Prima di tutto per i piccoli sotto i dieci anni la visita guidata con il Gruppo Culturale Ippolito Rosellini alla Rocca del Brunelleschi (dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00) sarà gratuita. E poi via con laboratori, animazioni, spettacoli nel borgo tutti per loro. Alle 16.00 a Palazzo Pretorio laboratori (per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni) 'Gli studi topografici leonardiani: il territorio di Vicopisano', a cura di Associazione Mater Cultura. Sempre alle 16.00 a Palazzo Pretorio laboratorio di ceramica con Daria Palotti e Matteo Nesti 'Modellando Brunelleschi'.

Alle 17.30 'Quel genio del mio amico', sempre a Palazzo Pretorio, animazione con P-Arty con noi.

Infine alle 18.30, nella piazzetta di Palazzo Pretorio, spettacolo 'Un giorno imparerò a volare. La storia di Leo' con Teatrino a due Pollici.

Per i laboratori le prenotazioni sono obbligatorie: 050/796581, biblioteca@comune.vicopisano. pi.it.