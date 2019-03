Brunelleschi incontra Leonardo da Vinci a Vicopisano

Quarto appuntamento con 'Brunelleschi a Vicopisano' sabato 23 e domenica 24 marzo, la manifestazione dedicata al genio, alla cultura e alla bellezza in tutte le loro forme. Premio Brunelleschi, eventi a teatro, animazioni e laboratori per bambini, visite guidate alla Rocca, all'Archivio Storico e apertura straordinaria delle Cateratte Ximeniane. Iniziative coinvolgenti per tutte le età. Programma completo su www.viconet.it.

Sabato 23 alle 11.00 inaugurazione della 'Gaming Zone' in Biblioteca: nuova sezione di giochi in scatola disponibili al prestito, con laboratorio di giochi alla maniera di Leonardo da Vinci. Alle 18.00, al Teatro di Via Verdi, lettura di 'La beffa di Brunelleschi', a cura del professor Giovanni Ranieri Fascetti e della professoressa Maria Giovanna Cantagalli del Gruppo Culturale Ippolito Rosellini. Alle 21.00, sempre a Teatro, conferimento del Premio Brunelleschi 2019 al TGR Leonardo, telegiornale della scienza e dell’ambiente prodotto dalla RAI. Ritirerà il premio, consegnato dal Sindaco Juri Taglioli e dal Vicesindaco Matteo Ferrucci, la giornalista Silvia Rosa-Brusin, responsabile del programa (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria a comunicazione@comune. vicopisano.pi.it e 050796525). Interverrà il presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Eugenio Giani.

Domenica 24 marzo, dalle 15.30 alle 19.00, apertura della Rocca del Brunelleschi, inaugurazione della stagione turistica 2019 e visite guidate con ingresso gratuito per i bambini fino ai 10 anni. Dalle 16.00 alle 18.00 apertura straordinaria delle Carattere Ximeniane a San Giovanni alla Vena con visite guidate e performance 'Dialogo impossibile con Leonardo Ximenes', con animazione e musica popolare di PopulAlma, a cura dell’associazione 'Non c'è futuro senza memoria' e alle 16.00 apertura straordinaria dell'Archivio storico di Vicopisano con visite guidate.

A Palazzo Pretorio, dalle 15.30, programma speciale per bambini e ragazzi: animazione "Una modella troppo Gioconda" con P-Arty con noi, alle 16.00 laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni 'La pittura en plain air': cimentiamoci con la pittura dal vero, con tecniche e supporti diversi e con la rappresentazione del paesaggio usando la prospettiva aerea leonardiana!', con l'Associazione Mater Cultura. Sempre alle 16.00 laboratorio, per bambini dai 6 agli 11 anni, 'La scrittura medievale': alle scoperta delle tecniche di scrittura e miniatura utilizzando penne d’oca, inchiostri, pennelli e colori!' Con il Museo didattico sulla Civiltà della Scrittura e le operatrici della Cooperativa Pietra d’Angolo. Alle 16.30 nella piazzetta di Palazzo Pretorio GigaGiochi per i più piccoli con 'Amici della Biblio di Vico': mega tangram, shangai e domino.

Infine alle 18.00, al Teatro di Via Verdi laboratorio-spettacolo 'Il delfino Arno': gioco teatrale e improvvisazioni con Associazione ‘The Thing’.

I laboratori per bambini e ragazzi richiedono prenotazione: 050796581, 050796525 e biblioteca@comune.vicopisano. pi.it.