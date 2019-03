Il 'Brutto anatroccolo' accessibile a tutti all'Sms

Mercoledì 20 marzo (dalle ore 17.00 alle 19.00) in collaborazione con l’Associazione Amici SMS Biblio e la casa editrice Homeless Book, la Biblioteca comunale organizza un laboratorio dedicato alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). Condotto da Valentina Semucci e Elisa Carpenzano, autrice e illustratrice de il 'Brutto anatroccolo' accessibile a tutti CAA (Homeless Book, 2018), l’incontro è rivolto a insegnanti, educatori, bibliotecari, genitori, operatori sanitari e sociali e a coloro che hanno la necessità di sperimentare direttamente le pratiche della CAA.

Si parlerà dei libri illustrati con testo scritto in simboli. Verrà spiegato come realizzare libri modificati in CAA; come attivare l’ascolto dei bambini e l’importanza di farli agire sul libro; dei destinatari di questi libri, bambini e ragazzi con difficoltà, bambini bilingue, bambini in età prescolare, persone con fragilità di comunicazione di tutte le età. L’iniziativa rientra nel percorso attivato dalla Biblioteca per favorire una lettura accessibile a tutti i bambini.

Da tre anni, infatti, SMSbiblio promuove iniziative finalizzate ad una cultura dell’inclusione, come la costituzione della sezione 'Alta leggibilità' (con libri in simboli, inbook , tattili) e le attività informative, formative e promozionali realizzate con il progetto 'Liberi tutti! Libri per tutti con gli inbook', finanziato dalla Regione Toscana nel 2018.

Giovedì 21 marzo (ore 17.00) Nati per Leggere Pisa, Parole e storie per crescere…alla SMSBiblio. Letture per i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni, a cura del gruppo dei/delle volontari/e NpL.