'Buonasera signorina' a Uliveto Terme

La Compagnia Lirica livornese e la Combriccola presentano, sabato 29 giugno alle 21.15, nella splendida cornice dell'anfiteatro del parco della piscina comunale di Uliveto Terme (via Provinciale Vicarese 128), 'Buonasera signorina', un'antologia della canzone umoristica, un viaggio nell'ironia, nella satira e nel buonumore attraverso le canzoni più significative di ogni tempo. Le canzoni con il doppio senso del Café Chantant napoletano, dalla Sciantosa al Macchiettista, e le canzoni del cabaret italiano, da Paolo Poli a Vittorio Marsiglia, una serata tra macchiette, parodie e canzoni a doppio senso. Uno spettacolo senza età che incanta i bambini, fa sognare gli adulti, entusiasma i meno giovani con Aldo Corsi, Elisabetta Macchia, Simonetta del Cittadino, Franco Bocci, Paola Pacelli, Massimo Gentili e la partecipazione straordinaria di Fabrizio Corucci.

Costo dei biglietti: 15 euro intero e 12 euro ridotto. Prima di ogni spettacolo è disponibile una cena a buffet al ristorante Vip della piscina. Per info e prenotazioni (sia per la cena che per lo spettacolo: 050/788620, 339/7249425, 320/4104715).