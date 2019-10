Caccia al tesoro spaventosa

Il 31 di ottobre una caccia al tesoro da non perdere per i bambini dai 4 ai 10 anni. I partecipanti potranno venire mascherati e l'inizio dell'appuntamento è previsto per le ore 17.

La sfida dei partecipanti sarà dunque quella di arrivare al tesoro attraversando un percorso horror, vincendo paure, superando prove e rompicapi.

Da non perdere la cena che cena sarà servita alle 20: giro pizzoni vari gusti a buffet, bevuta e dolci a buffet. Il costo per i bambini è 10 euro i fratelli 5 euro; caccia al tesoro, merenda e cena a buffet 20euro, i fratelli 15 euro.

Il costo per gli adulti è: aperitivo e cena a buffet 15 euro. Per info e prenotazione: 3664823489.