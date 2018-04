Caccia al tesoro in Piazza dei Miracoli

Il 15 aprile alle ore 15 un modo divertente per conoscere qualcosa di più degli splendidi monumenti della famosa Piazza dei Miracoli. I bambini, con l’aiuto dei più grandi, dovranno dilettarsi con degli indovinelli alla scoperta delle bellezze dei monumenti che compongono la piazza

L'ingresso è previsto al Camposanto Monumentale. Il costo attività è di 3 euro a bambin, gratis per gli adulti. Il costo dell'ingresso al Camposanto è gratis per i bambini, 5 euro per gli adulti.

Per info e prenotazione (obbligatoria): 050894088; info@impegnoefuturo.it; 3493114789.