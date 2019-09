Per il terzo anno consecutivo torna il Calci On The Rock, la manifestazione musicale a cura di Punto Radio ospitata all'interno dell'ampio programma del #Calcisocial (due giorni di eventi, cibo da strada e manifestazioni promosse dal Comune di Calci e dedicate al mondo dello sport, del volontariato e dell'associazionismo). Sabato 14 settembre, ad ingresso gratuito e dalle 17.30, il palco montato in Piazza Garibaldi a Calci ospiterà musica a 360° fino a notte inoltrata.

Apertura affidata al concerto degli Animamori (duo jazz composto dalla cantante Irene Mori e dal chitarrista Luigi Malanima) e a quello dei Two of Spades (trio alternative rock composto dalla cantante Elisabetta Bettini, il chitarrista Enrico Beghini e dal batterista Davide Polverino). Dalle 19.30 circa, spazio alla ciurma di People For Enjoy e al suo capitano, Simon J. Dalla postazione di Piazza Garibaldi uno show allegro e divertente, per tutta la famiglia, incentrato sulla musica anni ’90 e sulle rubriche scelte di volta in volta dalla crew. La ciurma di People For Enjoy è composta da Cristiano (Cris Cros), Andrea, Alfredo, Valentina, Stefano (Il conte), Tommy, Rosita e Flavio.

Come ogni anno, il #Calcisocial sarà anche l’occasione per vedere da vicino le società sportive calcesane. Dalle 21.15, subito dopo cena, il paese conoscerà la Peimar Volley, prossima partecipante al campionato A2 Credem Banca 2019-2020.

Alle 22.00 circa, in Piazza Garibaldi tornerà la musica live, con il concerto dei Piaggio Soul Combination, headliner del Calci On The Rok 2019. I Piaggio Soul Combination sono un collettivo di musicisti con base a Pisa che mescola musicisti italiani e caraibici. Nel 2017 hanno pubblicato “Italian Boogaloo”, nel 2019, il secondo disco su etichetta IRMA Records, “This is ThePiaggio Soul Combination”. I Piaggio Soul Combination sono: Marco Piaggesi (voce, hammond, piano); Luisa Briguglio (voce); Michele Malasoma (batteria e percussioni); Gio Renzo Baccelli (congas e percussioni); Saverio Grasselli (chitarra); Michelangelo Pardini (basso); Andrea Milano (sax contralto); Cesare Errico (sax tenore).

Grande chiusura, dalle 23.00 in poi, con il Dj Set a cura di People For Enjoy: in console, con una selezione mai banale e sempre ricca di sorprese, Simon J e tutta la sua allegra ciurma.

LINEUP CALCI ON THE ROCK 2019

17.30 Calci in musica: Animamori, Two of Spades

19.30 People For Enjoy Show

21.15 Presentazione Peimar Volley 2019-2020

22.00 Piaggio Soul Combination

23.00 People For Enjoy DJ Set